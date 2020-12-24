Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

24.12.2020 22:24
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hikmet Akdemir (64) yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hikmet Akdemir (64) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara- Çanakkale karayolu üzerindeki Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Hikmet Akdemir yönetimindeki 59 ABE 843 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve hafriyat sahasına dönüş yapan Serkan Yerli (39) yönetimindeki 05 ABK 662 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Akdemir, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Serkan Yerli ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Tekirdağ- Çanakkale karayolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'OTOMOBİL BANA ARKADAN VURDU'

Kamyon sürücüsü Serkan Yerli, "Ben malzeme boşalttığımız alana dönecektim. Biz bu alana malzeme boşaltıyoruz. Döndüğüm sırada ben buranın kontrolünü sağladım. Tam döndüm, otomobil bana arkadan vurdu. Ben sağa baktığımda hiç araba yoktu. Otomobil karşı şeritten geliyordu" dedi.


Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale, Otomobil, Tekirdağ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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