Son Dakika Haberleri: Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü - Son Dakika

Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü

6 saat önce

Gümüşhane'de hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprü korkuluklarını kırıp 15 metre yüksekten dere yatağına düştü.

Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü, System.String[]

Gümüşhane'de hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprü korkuluklarını kırıp 15 metre yüksekten dere yatağına düştü. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Arzular Kabaköy beldesinde faaliyet gösteren bir firmada kamyon şoförü olarak görev yapan Yüksel Şimşek (55), 25 GB 220 plakalı kamyonla Tamzı köyünde bulunan taş ocağına gitmek için ilerlerken Gümüşhane- Bayburt karayolu üzerindeki Harşit-22 köprüsünde aracının kontrolünü kaybetti. Köprünün korkuluklarını kırarak 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kamyonda sıkışan sürücü Şimşek olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri düşmenin etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Sürücü Şimşek'in cesedi sıkıştığı yerden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Evli ve 5 çocuk babası sürücü Şimşek'in 4 yıldır aynı firmada görev yaptığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:08 Kaynak: İHA
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