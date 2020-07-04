Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

- Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

MALATYA - Malatya'da 4 yıl önce 1 kişinin öldüğü 6 kişinin ise yaralandığı kamyon kazasının olduğu aynı noktada bugün yine bir kamyon kazaya karıştı. Freninin patladığı iddia edilen hafriyat kamyonunun kavşağa çarpması sonucu yaşanan kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ yolunda yaşanan kazada Murat Suna idaresindeki 44 DR 527 plakalı hafriyat yüklü kamyonun iddiaya göre freni patladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ortasında ki kavşağa çarparak takla attı. Şans eseri kaza anında başka bir aracın ve yayaların olmaması olası bir faciayı da önlerken, hurdaya dönen kamyondaki sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün tedavisi devam ederken, kaza nedeniyle de yol trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle de yakıt kaçıran aracın yanına kimse yaklaştırılmazken, olay yeri incelemesinin ardından kamyonun vinç yardımı ile bölgeden kaldırılacağı belirtildi.

Öte yandan mahalle sakinleri aynı bölgede benzeri kazaların sürekli olduğundan dert yanarak yetkililerin önlem almasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik isimli vatandaş, aynı noktada ikinci büyük kazanın yaşandığını anımsatarak "Birçok küçük kaza oluyor ama bu hafriyat kamyonlarının karıştırdığı ikinci büyük kaza. 4 yıl önce de aynı noktada bir kamyonun eve girmesi üzerine hamile bir Suriyeli kadın hayatını kaybetmişti. Biz defalarca kez buranın sorununu dile getirdik ama dinleyen olmadı. Bu kavşağın düzenlenmesi lazım. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmesin" dedi.

Şans eseri kaza anında bölgede yayaların olmadığını ifade eden Çelik, yetkililerin bölgedeki yolda denetimleri arttırmasını ve kazaya sebebiyet veren hafriyat araçlarının kontrol altına alınmasını istedi.