Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

15.09.2022 13:44
Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonunun aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonunun aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Lamih Ağaslan (57) yönetimindeki 27 AIL 212 plakalı zift yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Beşar Veys yönetimindeki 27 MA 0128 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Lamih Ağaslan (57) ile Beşar Veys (47) yaşamını yitirdi, otomobildeki Muhammed Veys ise yaralandı. Muhammed Veys, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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