Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı - Son Dakika

Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı

7 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda savrulan hafriyat kamyonu, şarampole yuvarlandı.

Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda savrulan hafriyat kamyonu, şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Sabri Kün (42), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Sabri Kün yönetimindeki 06 BFN 707 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajda savrularak sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Kün, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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