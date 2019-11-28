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Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi.

Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi.

Kaza, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, yedi emin otoparkı karşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Abdullah Balta yönetimindeki 34 RY 0271 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Su kanalına devrilen hafriyat kamyonu şoförü ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan yaralı kamyon şoförü Balta, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi.

Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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