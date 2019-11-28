Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, yedi emin otoparkı karşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Abdullah Balta yönetimindeki 34 RY 0271 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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