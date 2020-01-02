Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Son Dakika

Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı

6 saat önce

Tuzla'da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı.

Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı, System.String[]

Tuzla'da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tuzla'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsü kasasındaki molozları kaçak şekilde yol ortasına boşalttı. Ardından kamyonun damperi açık şekilde oradan hızla uzaklaştı.


Hafriyat kamyonu sürücüsünün, yola kaçak şekilde molozları boşalttığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonu yola molozları boşaltıyor ve kaçıyor. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor
Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:51 İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Son Dakika Haber
17:48 Libya tezkeresi oylanırken Bülent Turan Twitter'dan duyurdu: Tezkere 325 oyla kabul edildi - Son Dakika Haber
17:47 TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2) - Son Dakika Haber
17:41 Polonya'nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu - Son Dakika Haber
17:40 Yaylada 10 gündür aranan yaşlı adamın yakınları umutlu - Son Dakika Haber
17:21 Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]