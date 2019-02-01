Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı

Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı

2 saat önce

Başakşehir'de LPG dolu tankere çarpan hafriyat kamyonu yanmaya başladı.

Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı, System.String[]
Başakşehir'de LPG dolu tankere çarpan hafriyat kamyonu yanmaya başladı. Polis, tedbir amacıyla yolu trafiğe kapattı.


Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde seyir halindeki 06 FZ 7991 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü 34 BJJ 574 plakalı LPG dolu tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın ön kısmı yanmaya başladı.


Bu arada, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Alev alan tırın sürücüsü vatandaşlar tarafından aracın içerisinden çıkartıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza yerine gelen polis ekipleri, yangın nedeniyle yolu tedbir amacıyla Yeni Havalimanı istikametinde trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Tanker ve yanan tırın olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Marmara, Başakşehir, Polis, 3. Sayfa
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