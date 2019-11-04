Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
7 saat önce
Ordu'da hafriyat kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Ordu'da hafriyat kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö. idaresindeki 34 AJN 041 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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