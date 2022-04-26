Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

26.04.2022 00:55
Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonuyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonuyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tire ilçesi İbn-i Melek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültekin Başargan Caddesi'nde, Çağlayan Caddesi istikametine seyir halinde olan A.G. idaresindeki 35 T 2024 plakalı hafriyat kamyonu, Sadık Giz Caddesi kesişimine geldiği esnada, Çağdaş Tutkaç (19) idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü Çağdaş Tutkaç ağır şekilde yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Serkan İşler, hafif yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede ilk tedavilerinin ardından durumu ağır olan Çağdaş Tutkaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Çağlayan, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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