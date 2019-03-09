Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonuna Arkadan Çarpan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

Hafriyat Kamyonuna Arkadan Çarpan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü viraja girdikten sonra park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Hafriyat Kamyonuna Arkadan Çarpan Minibüs Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü viraja girdikten sonra park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Bulvarı üzerinde ilerleyen 34 RMRT 78 plakalı minibüs sürücüsü Ercan Öztaş saat 07.00 sıralarında viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Öztaş'ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı virajda çok sık kazalar olduğunu belirterek, "Burası virajdan sonra kör nokta. Sürücüler fark edemiyor. Bu arkadaşta park halindeki kamyona arkadan çarptı" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

Fatih, İtfaiye, Güncel
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