Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı - Son Dakika

Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı

04.04.2021 11:40
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı, System.String[]

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA Trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce hafriyat kamyonuna çarptı daha sonra da orta refüje çıktı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA

Trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce hafriyat kamyonuna çarptı daha sonra da orta refüje çıktı. Kaza yapan otomobildeki 1 kişi otomobilin arka camında yola fırladı.

Kaza bugün 17.30'da Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyreden Emre Ceyhan yönetimindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan 3 kişiden biri olan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, otomobilden yola fırlayan yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine Eski Edirne Caddesi'ndeki kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan ve yaralanan Şükrü Talay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü Emre Ceyhan ve yanındaki diğer arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"GÖZÜM BİR ANDA KARARDI"Trafikte seyir halindeyken bir çarpma sesi duyduğunu söyleyen hafriyat kamyonu sürücüsü Mesut Dündar, "Çarpma sesinden sonra baktım ki hemen solumda bir otomobil sağa sola vurarak atlıyor. Frene basarak durdurdum kamyonu" dedi.Orta şeritte seyir halindeyken sol şeride geçmek için manevra yaparken bir anda gözünün karardığını söyleyen otomobil sürücüsü Emre Ceyhan, "Gözüm bir anda karardı, sonra tekrar kendime geldim. Kamyonun sağ arkasına çarptım. Gerisini de hatırlamıyorum" dedi.

Kaza sonrası Arnavutköy – Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken trafikte bazı sürücülerin ise hem araç kullanıp hem de ellerindeki telefonlarla kaza yapan araçların videosunu çekmeye çalıştı. Kazaya sonrası hurdaya dönen otomobilin çekici ile çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı
Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı

Otomobil, Ceyhan, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; otomobildeki kişi arka camdan yola fırladı - Son Dakika


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