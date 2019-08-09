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Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Kara (38) idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, Nurhak ilçesi girişinde önünde ilerleyen Savaş Cücük'ün kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş, Fatih Kara, Nurhak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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