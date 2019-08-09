Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü
58 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:46 Kaynak: AA
'ın Nurhak
ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Fatih Kara
(38) idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, Nurhak ilçesi girişinde önünde ilerleyen Savaş Cücük'ün kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı