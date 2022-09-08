Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada - Son Dakika
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Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada

08.09.2022 14:09
Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada

MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil alev aldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


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HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; KAZA KAMERADA HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; KAZA KAMERADA
Kaynak: DHA

Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada - Son Dakika
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