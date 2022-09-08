HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika
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HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; KAZA KAMERADA

08.09.2022 14:16

MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil alev aldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı; kaza kamerada
Kaynak: DHA

Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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