HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI... - Son Dakika

HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

SULTANBEYLİ'de hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü kaza yaptı.

SULTANBEYLİ'de hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü kaza yaptı. Feci kaza arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün Sultanbeyli meydana geldi. Bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan kaza sosyal medyada paylaşıldı. Otomobil sürücüsü, şeridi ortalayarak ilerlediği öne sürülen hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda farketti. Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Son Dakika

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi!

Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı