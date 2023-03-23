Açık unutulan damper, yön levhasını devirdi

Dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda meydana gelen olayda, sürücü R.Y., kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra, çalışma alanına dönmek için yola çıktı. R.Y.'nin açık unuttuğu damper, yoldaki dijital yön levhasına çarptı.
Levha, çarpma nedeniyle devrildi. R.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı da mobese kameraları tarafından kaydedildi. Yolun kapanması üzerine ulaşım bir süre polisin kontrolünde gerçekleşti.
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