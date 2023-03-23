Açık unutulan damper, yön levhasını devirdi - Son Dakika
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Açık unutulan damper, yön levhasını devirdi

23.03.2023 16:23

Konya'da sürücü R.Y.'nin kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra açık unuttuğu damperin çarptığı dijital yön levhası yerle bir oldu. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda meydana gelen olayda, sürücü R.Y., kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra, çalışma alanına dönmek için yola çıktı. R.Y.'nin açık unuttuğu damper, yoldaki dijital yön levhasına çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Levha, çarpma nedeniyle devrildi. R.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı da mobese kameraları tarafından kaydedildi. Yolun kapanması üzerine ulaşım bir süre polisin kontrolünde gerçekleşti.

Kamyonunun açık unutulan damperinin çarptığı yön levhası devrildi
Kamyonunun açık unutulan damperinin çarptığı yön levhası devrildi
Kaynak: DHA
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Adana, Güncel, Son Dakika

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