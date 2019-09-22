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Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldü

19 dakika önce

Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldüAksaray'ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonu işitme engelli Yusuf Ergin'e (45) çarptı.

Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonu işitme engelli Yusuf Ergin'e (45) çarptı. Kamyonun altında kalan Ergin, yaşamını yitirdi. Sürücü Samet Karayılan (38) gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Samet Karayılan, yönetimindeki 38 VT 465 plakalı hafriyat kamyonuyla geri manevra yaparken, arkasındaki işitme engelli Yusuf Ergin'e çarptı. Ergin'in kamyonun altında kaldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Ergin'in cansız bedeni, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü Samet Karayılan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafriyat kamyonunun altında kalan işitme engelli öldü

Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
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