Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
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Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardıGAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün farkaderek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı
Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük panik yaşadı. Hızla kamyondan uzaklaşan gençler, ters yöne girerek kaçtı. Kazaya davetiye çıkaran gençler, yoğun trafikte ters şeritte ilerleyerek gözden kayboldu
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