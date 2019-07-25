Son Dakika Haberleri: Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı

1 saat önce

Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardıGAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti.

Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün farkaderek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı
Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük panik yaşadı. Hızla kamyondan uzaklaşan gençler, ters yöne girerek kaçtı. Kazaya davetiye çıkaran gençler, yoğun trafikte ters şeritte ilerleyerek gözden kayboldu
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Gaziantep'te korkutan fabrika yangını Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 04:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]