Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
17 dakika önce
Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün gençleri fark ederek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı. Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük panik yaşadı. Hızla kamyondan uzaklaşan gençler, ters yöne girerek kaçtı. Kazaya davetiye çıkaran gençler, yoğun trafikte ters şeritte ilerleyerek gözden kayboldu.
(Mehmet Bulut/İHA)
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