Kaza, Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. Yenice istikametine seyreden Aydın B. idaresindeki atık malzeme yüklü 59 ABH 468 plakalı hafriyat kamyonu, Onur K.'nin emniyet şeridine park ettiği 34 CNT 260 plakalı kiralık otomobile çarptı. Kaza sonrası içerisinde kimsenin olmadığı otomobil hurdaya dönerken, kamyon şoförü ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Aydın B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafriyat kamyonunun biçtiği otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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