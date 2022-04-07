Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

07.04.2022 12:15

Gelen son dakika haberine göre HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜMertcan ÖZTÜRK / BAĞCILAR, TEM Bağlantı Yolunda, hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Mertcan ÖZTÜRK/ BAĞCILAR, TEM Bağlantı Yolunda, hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü, "Allah bizi çoluk çocuğumuza bağışladı." dedi.

Bağcılar, TEM Bağlantı Yolu, Mahmutbey istikametinde saat 11.25'te Özer Yılmaz'ın kullandığı 34 YM 1113 plakalı otomobile toprak yüklü 34 ZD 35 52 hafriyat kamyonu çarptı. Otomobili önüne katan ve metrelerce sürükleyen kamyon şoförü güçlükle durabildi. Otomobil sürücüsünü trafikteki diğer sürücüler araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk yaşandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Özer Yılmaz, "Orta şeritten gidiyordum. Sol taraftan geldi, göbekten girdi. Beni yan çevirip, bariyere kadar getirdi. Allah'tan takla atmadım. Bacağımı vurdum, dizimde ufak bir yara var. O kadar önemli değil. Şükürler olsun. Allah bizi çoluk çocuğumuza bağışladı." dedi.

Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

YORUMLAR
500
GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLÜMÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLÜMÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement