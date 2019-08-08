Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti
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TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
TRABZON'un Ortahisar
ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü. Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a, S.Y. yönetimindeki 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Karabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sevinç Karabak'ın cansız bedeni, otopsi için Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.Y. ise gözaltına alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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