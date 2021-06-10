Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü; sürücü gözaltında - Son Dakika

MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Uçar (56), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Bayram G. (47), gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram G., yönetimindeki 44 BS 187 plakalı hafriyat kamyonuyla yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Uçar'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Uçar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şengül Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Bayram G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.