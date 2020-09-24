Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada

BURSA'da, hafriyat kamyonunun kavşakta çarptığı otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada, System.String[]

BURSA'da, hafriyat kamyonunun kavşakta çarptığı otomobildeki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı, başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, cumartesi günü, Orhangazi ilçesi Göl Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem I. yönetimindeki 16 ABL 219 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan caddeye dönüş yapan Ali Yıldırım'ın kullandığı 34 PFM 86 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, hafriyat kamyonunun önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kamyonu durduran sürücü, inerek, otomobildeki kişilerin yanına gitti. Kazada otomobildeki sürücü Ali Yıldırım ve Fatma Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali ve Fatma Yıldırım, tedavilerinin ardından aynı gün hastaneden taburcu edildi.Öte yandan kaza anı, karşı yoldan gelen aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.


Ali Yıldırım, Cumartesi, Orhangazi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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