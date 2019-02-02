Son Dakika Haberleri: Hafriyat Kamyonunun Tankerle Çarpışması

Hafriyat Kamyonunun Tankerle Çarpışması

22 dakika önce

Başakşehir'de LPG dolu tankerle hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Bahattin Albayrak, yaşamını yitirdi.

Başakşehir'de LPG dolu tankerle hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Bahattin Albayrak, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkisinde seyir halindeki 06 FZ 7991 plakalı hafriyat kamyonu 34 BJJ 574 plakalı LPG dolu tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın ön kısmı yanmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alev alan tırın sürücüsü Bahattin Albayrak, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü Albayrak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanker ve yanan tırın olay yerinden kaldırma çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Marmara, Başakşehir, Güncel
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