Hafriyat kamyonunun tekerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Hafriyat kamyonunun tekerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir'de bir firmaya ait hafriyat kamyonunun seyir halindeyken tekerinin fırlaması sonucu iki araçta hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir firmaya ait hafriyat kamyonunun seyir halindeyken tekerinin fırlaması sonucu iki araçta hasar meydana geldi.

Eskişehir- Bursa kara yolunun 10'uncu kilometresindeki bir lojistik firmasının çalışma sahası içinde 11 TH 157 plakalı hafriyat kamyonunun sağ ön tekeri seyir halindeyken yola fırladı. Çevredeki bir lojistik tesisin bahçesinden giren teker, işletmenin kaporta bakım alanına kadar sürüklendi.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, hafriyat kamyonundan koparak yola savrulan lastiğin, lojistik tesisine girerek iki araca hasar verdiği görüntülendi.

Lojistik işletmesinin sahibi Bülent Baysal, AA muhabirine, saat 15.55'te gerçekleşen kaza anında işletmesinde olduğunu dile getirerek, "Lastiğin fırlayıp önce güvenlik kulübesi yanından geçtiğini gördüm. Kaporta alanımızda da 3 personelim görev halindeydi. Allah'a şükür hiçbir çalışanımızın burnu kanamadı. Fırlayan teker sadece işletmemizde bakımı yapılan iki araca çarparak maddi hasar oluşturdu." diye konuştu.

Hafriyat kamyonunun tekerinin fırlaması sonucu araç içinde küçük çaplı yangının da oluştuğunu anlatan Baysal, kamyon şoförü ve yolda seyir halinde olan sürücülerin yardımıyla yangının söndürüldüğünü söyledi.

Hafriyat kamyonunun tekerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:26

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonunun tekerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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