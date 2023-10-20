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Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan şahıs 9 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan şahıs 9 kişiyi yaraladı

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:42

İstanbul Valiliği, 22 yaşındaki Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun 9 kişiyi yaraladığını açıkladı. Şahıs, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmış, ardından emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etmiştir. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda 2 kişi ağır, 7 kişi hafif yaralanmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir.

İSTANBUL Valiliği, hafriyat kamyonuyla dehşet saçan 22 yaşındaki Sezgin Açık'ın 9 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.00 sıralarında Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe'de uygulama yapan jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır. Araç daha sonra, Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, yaklaşık 10 kilometre devam eden kovalamacanın ardından Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.  Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan şahıs 9 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonuyla dehşet saçan şahıs 9 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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