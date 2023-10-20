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Hafriyat kamyonuyla kaza yapan şüphelinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika

Hafriyat kamyonuyla kaza yapan şüphelinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:55

Sancaktepe'de onlarca araca çarparak 9 kişiyi yaralayan hafriyat kamyonu şoförü Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından kaza öncesine ait görüntüler paylaştığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru ve 1 bekçi olmak üzere 9 kişiyi yaralayan Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından hafriyat kamyonuyla ilgili görüntüler paylaştığı ortaya çıktı.

Maltepe, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında denetim yapan polis aracına çarparak 3 polis memuru, bir bekçi ve vatandaşların yaralanmasına neden olan hafriyat kamyonu şoförü Sezgin Açık yakalanarak gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sezgin Açık'ın sosyal medya hesabından hafriyat kamyonuyla ilgili paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonuyla kaza yapan şüphelinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonuyla kaza yapan şüphelinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika
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