Son Dakika Haberleri: Hafriyat Sahasına Dalan Tır'ın Kabini Koptu; Ağabey- Kardeş Yaralı

Hafriyat Sahasına Dalan Tır'ın Kabini Koptu; Ağabey- Kardeş Yaralı

19 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan mermer yüklü TIR, hafriyat sahasına daldı.

Hafriyat Sahasına Dalan Tır'ın Kabini Koptu; Ağabey- Kardeş Yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan mermer yüklü TIR, hafriyat sahasına daldı. Kabini kopan TIR'daki ağabey- kardeş ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Bartın yolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Ferdi İnan (23) yönetimindeki 37 RE 702 plakalı mermer yüklü TIR, rampada kontrolden çıkarak, belediyenin hafriyat sahasına daldı. Hız göstergesi 85 kilometrede takılı kalan TIR'ın kabini koptu. Dorsede yüklü olan 20 ton ağırlığındaki mermer ise yola düştü. Kopan kabinden ağır yaralı çıkarılan sürücü Ferdi İnan ve yanındaki ağabeyi Mesut İnan (26), sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İnan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre, frenlerin boşalması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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