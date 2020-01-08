Hafriyat sahasında heyelan tedirgin ediyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kurudere mevkiinde, konut alanlarının yanı başında oluşturulan hafriyat alanı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bir dağı andıran ve hemen hemen her gün onlarca kamyon tarafından hafriyat dökülen alanda yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle zaman zaman toprak kaymaları meydana geliyor.

"ÖNLEM ALINMALI"

Mahalle sakinlerinden Abdürrahim Güzel bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Bu bölgede zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda büyük tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım." dedi.

"BAZILARI GECE UYUYAMIYOR"

Toprak kaymasından tedirgin olan mahalle sakinlerinden bazılarının geceleri uyuyamadığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Özdemir, "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntı içerisinde ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur diye bazıları geceleri uyuyamıyor." diye konuştu.