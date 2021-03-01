Hafriyat sırasında mermer lahit bulundu - Son Dakika
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Hafriyat sırasında mermer lahit bulundu

01.03.2021 17:45

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde belediye ekiplerince yapılan hafriyat çalışması sırasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 33 santimetre eninde mermer lahit bulundu.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde belediye ekiplerince yapılan hafriyat çalışması sırasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 33 santimetre eninde mermer lahit bulundu. Seyitgazi Belediyesi ekiplerince Yazıdere Mahallesi'nde hafriyat çalışması sırasında tarihi eser bulundu. Hafriyat çalışmasının yapıldığı toprakların yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 33 santimetre eninde olduğu belirlenen mermer lahite rastlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan lahit incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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Seyitgazi, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat sırasında mermer lahit bulundu - Son Dakika
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