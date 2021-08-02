Hafriyat yığınına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Karabük'te kontrolden çıkarak hafriyat yığınına çarpan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mustafa S'nin (56) kullandığı 78 AAS 280 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Beşbinevler-Kapullu bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki hafriyat yığınına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan sürücü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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