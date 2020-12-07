Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü - Son Dakika

Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü
07.12.2020 16:10
ŞANLIURFA'da, sokakta oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'da, sokakta oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Bahar Çelik'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.Ç. yönetimindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahar, durumu gren yakınları tarafından götürüdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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