Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu - Son Dakika
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Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu

02.04.2022 13:20
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, D-100 Karayolu taşlarla doldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolundan çıkan T.A.B. (42) idaresindeki 41 ABP 122 plakalı Mercedes marka hafriyat yüklü tır, D-100 Karayolu bağlantı yoluna girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın ardından tır sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan taşlar D-100 Karayoluna saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında bağlantı yolunda trafik akışı durdurulurken, D-100'de ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Devrilen tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bağlantı yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu
Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu

YORUMLAR
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu - Son Dakika
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