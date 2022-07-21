HAFRİYATÇILAR KONTAK KAPATTIKLARINI AÇIKLADI

KAÇAK hafriyat dökümü haberleriyle sık sık gündem olan hafriyatçılar, bu kez nakliye fiyatlarının düzenlenmesi talebiyle kontak kapattıklarını duyurdu.

İstanbul Avrupa Yakası Nakliyeciler Derneği üyeleri bugün Sultangazi Hafriyat Rehabilitasyon Sahası önünde toplandı. Kamyon sahipleri, hafriyat sahasında bulunan kantarı kapatarak, basın açıklaması yapmak istedi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, grubun kantarı kapatmalarına izin verilmedi. İstanbul Avrupa Yakası Nakliyeciler Derneği Başkanı Yüksel Döner nakliye fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istediklerini belirterek, yüzde 35 zam talep etti.

"ÖZEL SEKTÖRDEN FİYATLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yüksel Döner, "Nakliye camiası şu anda çok sıkıntılı günler geçiriyor. Her şeye gelen zamlar artık bizi bıktırdı. Grev nedenimiz kesinlikle devletle ilgili değil. Özel sektörden isteğimiz, fiyat düzeltmesi. Bizim olmamamız İstanbul'un yok olması demektir. Nakliyeciler şu an çok itibarsız. Bizim amaçlarımızdan biri de nakliyecilerin itibarlarının geri verilmesi. Biz bıktık, usandık, yaşam haklarımız elimizden alınıyor. Biz de çoluk çocuğumuzu en güzel üniversitelerde okutmak istiyoruz" dedi.

"LAVABO, LOKANTA VE TAMİRCİ İSTİYORUZ"Yüksel Döner ücret yetersizliğine tepki göstermek için grev başlattıklarını belirterek, "Güzergah belgeleri ile ilgili bizim sıkıntılarımız var. Döküm yollarının yapılmasını istiyoruz. Döküm sahalarına gerekli tesislerin yapılmasını istiyoruz. İBB zabıtalarının Esenyurt bölgesindeki kaçak döküme karşı önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

İBB'den, dışarıdan gelen araçlara belge verilmemesini istediklerini dile getiren Yüksek Döner, "Sesimizi duyurana kadar grevimiz devam edecek. İBB döküm alanlarına lavabo, lokanta ve tamirci de istiyoruz" ifadelerini kullandı.