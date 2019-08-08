Son Dakika Haberleri: Hafriyattan tarihi sütun başı çıktı
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Hafriyattan tarihi sütun başı çıktı

2 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak olarak dökülen hafriyatın içinden M.S. 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı çıktı.

Hafriyattan tarihi sütun başı çıktı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak olarak dökülen hafriyatın içinden M.S. 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı çıktı.
Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı üzerinde bulunan boş arazide kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde tarihi eser olduğunu gören bir belediye personeli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden müze ekibi, burada yaptıkları çalışmada bulunan eserin M.S. 3'üncü yüzyıla ait, bir tek örneği Bodrum Kalesi'nde olan Roma dönemine ait önemli bir yapıda kullanılmış kompozit sütun başı olduğunu tespit etti. Gerekli kurtarma kazısıyla etrafı açılan eser, Bodrum Belediyesi ekiplerinin desteği ile Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: DHA
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