Son Dakika Haberleri: Hafsat Nineden Dicle Elektrik'e Teşekkür

Hafsat Nineden Dicle Elektrik'e Teşekkür

55 dakika önce

Dağıtım bölgesinde yer alan 6 ilde de Müşteri Memnuniyeti Merkezi açan Dicle Elektrik, ilçelerdeki şubelerinde de müşteri memnuniyetine büyük önem veriyor.

Hafsat Nineden Dicle Elektrik'e Teşekkür, System.String[]
Dağıtım bölgesinde yer alan 6 ilde de Müşteri Memnuniyeti Merkezi açan Dicle Elektrik, ilçelerdeki şubelerinde de müşteri memnuniyetine büyük önem veriyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde abonelik işlemleri için Dicle Elektrik İlçe Şefliği'ne gelen 86 yaşındaki Hafsat nine, gördüğü ilgi karşısında duygulanarak şirket çalışanlarına teşekkür etti.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Gürbüz köyünde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Hafsat Turan, abonelik işlemleri nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Gercüş Şefliği'ne geldi. Çocukları şehir dışında olduğu için köylülerin yardımıyla şirkete gelen Turan'ın işlemleri kısa süre içerisinde tamamlandı. Geldiği araçtan dahi inmeden işlemleri tamamlanan yaşlı kadın, daha sonra Dicle Elektrik Dağıtım'a ait bir araçla köyüne kadar götürüldü ve evine bırakıldı. Hafsat Turan, kendisine gösterilen bu ilgi nedeniyle çok duygulandığını belirterek şirket çalışanlarına teşekkür etti.

"İnsani görev"

Dicle Elektrik Dağıtım Gercüş İlçe Şefi Gökhan Tan, öncelikli hedeflerinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek, yaşlı kadını da hem müşteri memnuniyeti, hem de insani bir görev olduğu için işlemlerini tamamladıktan sonra evine kadar bıraktıklarını söyledi. Tan, yaşlı, hasta ve yardıma ihtiyaç duyan tüm müşterilerine karşı aynı duyarlılığı sergilediklerinin altını çizdi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

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