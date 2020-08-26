Hafta hafta bay geçen takımlar

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçecek. Hafta hafta bay geçecek olan takımlar şu şekilde:
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: DG Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: M.Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor - İSTANBUL