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Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi

01.06.2021 09:10

Dün akşam düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, alınan karar sosyal medya üzerinde büyük ses getirdi. Özellikle Twitter kullanıcıları ilgili kısıtlamanın kaldırılması için paylaşım üstüne paylaşım yaparken, "#22YasağıKaldırılsın" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Kafe ve restoranların açılması gibi birçok karar hem esnafı hem de vatandaşları memnun ederken, alınan bir karar ise büyük tartışma yarattı.

HAFTA İÇİ 22.00-05.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu karara göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00­-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Alınan karar sosyal medyada tartışma yaratırken, kullanıcılar kararın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek konuyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu. Özellikle Twitter kullanıcıları hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması için paylaşım üstüne paylaşım yaparken, "#22YasağıKaldırılsın" hashtag'i kısa sürede TT oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, hashtag, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika
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