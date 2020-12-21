Hafta içi hastalara şifa oluyor, hafta sonu fidan dikiyor - Son Dakika

KAYSERİ'de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Operatör Doktor İbrahim Demir (50), hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor, hafta sonu ise doğaya fidan dikiyor. 5 yıldır hafta sonlarını doğaya ayıran Demir, "Son 2 ayda 150 fidan diktim, elimden geldiği kadarıyla çevreyi yeşillendirmek için çabalıyorum" dedi.

Kayseri'de 20 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Operatör Doktor İbrahim Demir, hafta içi yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa oluyor. 2 çocuk babası Demir, hafta sonlarını ise doğaya ayırıyor. UNESCO'nun geçici miras listesinden yer alan Koramaz Vadisi'ne giderek burada yürüyüş yapan Demir, 5 yıldır buraya fidan dikiyor.