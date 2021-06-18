Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama! - Son Dakika
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama!

18.06.2021 00:44

Normalleşme sürecinde hafta sonu yasak var mı? Hafta içi saat kaça kadar yasak var? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama!

Hafta sonu yasak var mı? Hafta içi saat kaça kadar yasak var? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama!

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı, pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyor.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Sokağa Çıkma Yasağı, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama! - Son Dakika
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