Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01.12.2020 21:17
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama sabah saat 05.00'de sona erecek.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek. - ANKARA
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