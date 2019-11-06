Son Dakika Haberleri: Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri
Son Dakika Güncel Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri

Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri

6 saat önce

Samsun'da kültür ve sanatın kalbinin attığı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kasım ayında da yine dolu dolu bir atölye programıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri, System.String[]

Samsun'da kültür ve sanatın kalbinin attığı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kasım ayında da yine dolu dolu bir atölye programıyla ziyaretçilerini karşılıyor.


Hafta içi salı ve perşembe günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında kadınlar, hafta sonu cumartesi pazar günleri saat 14.00, 15.00, 16,00 saatlerinde ise çocuklar için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Piazza'da Kasım ayı da rengarenk geçecek.


Kontenjanlarla sınırlı olan ve Club Kart formunu dolduranların ücretsiz katılabileceği "Yetişkin Atölye Programı" ve "4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı" ile Samsunlu kadınlar ve çocuklar Piazza'nın güvenli, nezih ve ferah ortamında bambaşka bir Kasım ayı geçirecekler.


Yetişkin Atölye Programı


Yetişkin Atölye Programında Samsunlu kadınlar; 7 Kasım'da düzenlenecek "Bere Tasarım Atölyesi"nde kendileri veya sevdikleri için soğuk kış günlerinde kullanabilecekleri birbirinden şık bereler tasarlayacak. 12 Kasım'da düzenlenecek "Kırlent Tasarım Atölyesi"nde evler rengarenk yastıklara kavuşacak. 14 Kasım günü "Tepsi Tasarım Aölyesi", 19 Kasım "Teraryum Tasarım Atölyesi", 21 Kasım "Pleksi Kapı Süsü Tasarım Atölyesi", 26 Kasım "Kanaviçe Tasarımı Atölyesi", 28 Kasım "Takı Tasarım Atölyesi" ile kadınlar el emeklerini ve yeteneklerini gösterecek.


Çocuk Atölye Programı


Ebeveynleri ile Piazza'ya gelen çocuklar, anne- babaları birbirinden seçkin markaları keşfederken uzman eğitmenler eşliğinde "4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı" ile keyifli anlar yaşayacak. Piazza'da çocuklar için 9 Kasım'da "Tilşört Tasarımı", 10 Kasım'da "Yaprak Baskı Tasarımı", 16 Kasım'da "Toka Tasarımı", 17 Kasım'da "Kendi Yıldızını Kendin Tasarla", 23 Kasım'da "Parmak Baskı", 24 Kasım'da "Moda Tasarımı", 30 Kasım'da "Bakliyatla Tasarım" atölyeleri gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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