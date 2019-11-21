Son Dakika Haberleri: Hafta içi zabıtalık, hafta sonu maçlarda masörlük yapıyor
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Hafta içi zabıtalık, hafta sonu maçlarda masörlük yapıyor

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zabıta olarak görev yapan Ozan Türel, hafta sonları da Karamürselspor Futbol Kulübünün masörlüğünü gönüllü yapıyor.

Hafta içi zabıtalık, hafta sonu maçlarda masörlük yapıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zabıta olarak görev yapan Ozan Türel, hafta sonları da Karamürselspor Futbol Kulübünün masörlüğünü gönüllü yapıyor.


Karamürsel Belediyesinde 3 yıldır zabıta olarak görev yapan 27 yaşındaki Ozan Türel, asıl mesleği ve uzmanlık alanı masörlüğü yapmaya da devam ediyor.

Türel, hafta içi belediyede zabıta olarak çalışırken, hafta sonları üniformasını çıkarıp, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Karamürselspor Futbol Kulübünde gönüllü masörlük yapıyor.

Yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak masörlük yaptığını, uzmanlık sertifikalarının bulunduğunu dile getiren Türel, 3 yıldır da belediyede zabıta olarak çalıştığını, hafta sonları da nöbetinin olmadığı zamanlarda Karamürselspor ile deplasman maçlarına gittiğini söyledi.

Zabıt ve masörlük mesleklerini çok sevdiğini, iki işi bir arada götürdüğünü belirten Türel, "Bu yıl BAL'a yeni çıkmamıza rağmen takım olarak büyük başarılara imza atıyoruz. İnşallah şampiyon olarak uzun yıllar önce 3. Lig'de adını duyuran Karamürselspor'un, tekrar 3. ligde adını duyuracağına inanıyorum." dedi.

Türel, Karamürsel'de doğup büyüdüğünü ve Karamürsel aşığı olduğunu ifade ederek, ilçesine hizmet etmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Karamürsel, Kocaeli, Futbol, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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