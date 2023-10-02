RAMS Başakşehir, Kayseri\'de 1 puana razı oldu

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 1 PUANA RAZI OLDU

Lige istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

ÇAĞDAŞ ATAN TEPKİ GÖRDÜ

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte euroları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.