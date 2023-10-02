RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu - Son Dakika

RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu

RAMS Başakşehir, Kayseri\'de 1 puana razı oldu
Son Güncelleme: 02.10.2023 22:25

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 1 PUANA RAZI OLDU

Lige istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü

ÇAĞDAŞ ATAN TEPKİ GÖRDÜ

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte euroları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:06 RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu
20:54 Adana'da belediyelere operasyon: 13 kişi tutuklandı
20:41 Çağdaş Atan'a eski takımının taraftarlarından pankartlı gönderme
20:30 Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti
20:26 Uzaklaştırma kararı olan eşini öldürüp intihara kalkıştı
20:22 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Denizli ziyaretinde şüpheli paket paniği
20:17 Mücadeleler nefes kesecek! Şampiyonlar Ligi'nin şifresiz yayınlanacak maçları belli oldu
20:00 BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını açıkladı
18:50 Adı sonsuza kadar yaşayacak! Eda Erdem'e Muğla'dan büyük jest
18:33 Kilis'te sulama borusunda 3 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 22:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement