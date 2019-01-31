Son Dakika Haberleri: Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek.

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:53 

Abdülhamit Gül, Ekonomi
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