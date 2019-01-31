Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek.
Adalet Bakanı Gül
, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:53
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