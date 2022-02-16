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Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor

16.02.2022 09:12
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkari.

(Ahmet Akbuğa/ İHA)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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