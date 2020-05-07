Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokak kısıtlamasının detayları belli oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 9-10 mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir genelgeye yayımladı. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılara kadar ulaştırılacak. Gazeteler evlere servis edilecek. Ptt, eczane, kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla; huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve hayvan hastaneleri açık kalacak.

Ayrıca genelgede 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen "Anneler Günü" unutulmadı. Cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Kısıtlaması öncesi 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'a kadar açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve Pazar günleri belirlenen iş yerleri hariç olmak üzere market, bakkal, manav dahil tüm iş yerleri kapalı olacak.

10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkabilecek.

(İHA)