Hafta sonu Aydın'da otobüsler 'hızır acil' gibi çalıştı - Son Dakika

Hafta sonu Aydın'da otobüsler 'hızır acil' gibi çalıştı

Aydın'da hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin imdadına Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yetişti.

Aydın'da hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin imdadına Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yetişti. Otobüsler adeta sınava geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirmek için seferber oldu.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında


Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da hayallerindeki üniversitelere girmek isteyen öğrenciler YKS sınavında ter döktü. YKS sınavına geç kalan öğrenciler cadde ve sokaklarda koşturarak sınava girecekleri okullara yetişmeye çalışırken, öğrencilere Şehir İçi Özel Halk Otobüsü şoförleri yardımcı oldu. Öğrencileri otobüslerine alan otobüsler güzergah dışına çıkarak öğrencileri sınava yetiştirdi.


5 öğrenciyi sınava yetiştirdiler


Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Şehir İçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Sınav günü öncesi tüm şoförlerimize kendi grubumuzdan mesaj attık. Sınava geç kalan öğrenci görürseniz güzergah dışına da çıkıp o öğrenciyi yetiştirin dedik. Pazar günü güzergahı, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Ramazan Paşa istikametinden Adnan Menderes Üniversitesi olan 16 numaralı otobüsümüzün şoförü Cengiz Çoban, bulvarda bir öğrencimizin geç kaldığını fark etmiş. Öğrencimizi otobüsüne alarak güzergah değiştirerek Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Lisesi'ne ulaşarak zamanında okula yetiştiriyor. Şoförlerimize bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Menderes, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafta sonu Aydın'da otobüsler 'hızır acil' gibi çalıştı - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:33:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafta sonu Aydın'da otobüsler 'hızır acil' gibi çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]